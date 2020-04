ONE PIECE: la 930° puntata si mostra in un trailer ricco d'azione

Quello di ONE PIECE continua ad essere uno dei franchise dell'industria anime/manga più famoso è importanti di sempre, un'epopea nata in forma cartacea grazie al duro lavoro di Eiichirō Oda che ha poi successivamente visto il sopraggiungere di un fortunato adattamento animato tutt'ora seguito con grande interesse dal pubblico.

Proprio parlando dell'anime, i fan sono oramai nel pieno dell'arco narrativo di Wano, una nuova storia che ha portato la ciurma di Cappello di Paglia a doversi confrontare con gravose minacce all'interno di un mondo che, ancora una volta, ha saputo differenziarsi per cultura, filosofia, stile di vita e molto altro ancora, il tutto in un susseguirsi di vicende che hanno fatto immediatamente presa sul pubblico.

Dopotutto, come per ogni franchise così duraturo, capita spesso di ritrovarsi con archi narrativi più o meno riusciti, è fortunatamente Wano sembrerebbe essere stato capace di consolidarsi assai positivamente nella mente degli spettatori. Ecco quindi che, com'è oramai prassi, anche il nuovo episodio della produzione - il 930°, per la precisazione - è stato mostrato su Twitter a tutti gli interessati, e sembra promettere dei gran bei momenti, come potete infatti visionare anche voi scorrendo a fondo news.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto recentemente ONE PIECE è finito al centro di una polemica dovuta all'ultima cover pubblicata sul Weekly Shonen Jump. Inoltre, in questo periodo di quarantena, alcuni dei doppiatori di ONE PIECE hanno fatto vedere come stanno passando queste giornate difficili.