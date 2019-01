ONE PIECE 930: l'editor fornisce il primo commento al nuovo capitolo

Tramite una doppia pagina pubblicitaria dello Weekly Shonen Jump, possiamo apprendere qual è stato il commento che l'editor ha deciso di fornire ai fan per promuovere l'uscita del capitolo numero 930 del manga ONE PIECE, nel pieno della saga nel paese di Wano.

ONE PIECE è entrato da un po' in uno degli archi narrativi più attesi di sempre: il paese di Wano, una nazione estranea al giogo del governo mondiale, la cui ambientazione è basata sulla cultura giapponese feudale, sulla metodologia combattiva samurai e sul dispotismo degli shogun. Il tutto sommato alla presenza, temibile quanto ancora misteriosa, dell'imperatore Kaido, colui che viene definito "la creatura più forte del mondo".

Il capitolo 929 ci aveva lasciati con due membri delle supernove, Basil Hawkins e X-Drake, entrambi alle dipendenze dell'imperatore il cui hobby è il suicidio, pronti ad entrare in contatto con Sanji e con Trafalgar Law, entrambi sotto copertura. La situazione principale è però senza dubbio quella di Rufy, imprigionato insieme ad un altro appartenete alla peggiore generazione, Eustass Kid, in un carcere-fabbrica, costretto ai lavori forzati.

Proprio questo fronte sembra quello che andremo ad approfondire nel prossimo capitolo, il 930, o almeno è quello che si potrebbe dedurre dalle parole dell'editor di ONE PIECE, che nella rivista che ospita la serie, lo Weekly Shonen Jump, ha usato queste parole per pubblicizzare l'uscita del suddetto capitolo:

"Disordine a Wano...Ecco il Secondo Atto! Cosa riuscirà a ottenere Rufy?"

Per coloro che hanno seguito l'arco narrativo nella terra dei samurai, il riferimento all'atto non è casuale, visto che l'intera saga si basa sugli atti in cui erano divisi gli spettacoli teatrali nipponici. Il primo atto si è concluso con la cocente sconfitta del protagonista contro Kaido, eliminato da un singolo colpo dell'imperatore. Sembra quindi che il nuovo atto porterà la riscossa del nostro capitano preferito.

Cosa credete che vedremo quindi in ONE PIECE 930? Assisteremo all'evasione di Cappello di Paglia? O torneremo al palazzo di Orochi per vedere cosa ha in mente, considerata anche la CP-0? Fatecelo sapere!