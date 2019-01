ONE PIECE 931 ci mostra per la prima volta la forma ibrida di un personaggio

Nelle anticipazioni che stanno trapelando del prossimo capitolo di ONE PIECE, il numero 931, compare anche una tavola che ci mostra, per la prima volta in assoluto, la forma ibrida di uno dei membri di spicco della ciurma dell'imperatore Kaido: Page One. Il pirata in questione possiede il frutto ancestrale Drago-Drago modello Spinosauro.

Come i fan di certo sapranno, il capitolo 931 di ONE PIECE diventerà reperibile online tra poche ore, e, di conseguenza, continuano a trapelare senza sosta delle anticipazioni che ci danno un'idea di quello che andremo a vedere nel suddetto capitolo. Dopo la grande mole di informazioni di cui vi abbiamo raccontato oggi, ecco che una tavola apparsa sui social network ci fornisce la prima immagini in assoluto di una trasformazione molto attesa dai fan.

Stiamo parlando di Page One, uno dei membri di maggior spicco della ciurma comandata dal terrificante imperatore Kaido. Come molti appartenenti alla fazione sopracitata, anche lui possiede un potere derivante da un frutto del diavolo della tipologia Zoo Zoo, e in particolare di quello Drago-Drago modello Spinosauro.

Gli appassionati hanno conosciuto Page One quando egli ha fatto la sua comparsa, insieme alla vecchia conoscenza X-Drake, nella cittadina in cui Sanji stava innocentemente cucinando per gli abitanti. Il membro dei Sei Guerrieri Volanti non ha tardato a dare prova della sua crudeltà allo scopo di stanare l'obbiettivo della sua caccia, che guarda caso era proprio l'uomo che Sanji impersonava sotto copertura, costringendo il cuoco a dare inizio ad uno scontro in cui la sua identità deve assolutamente rimanere celata.

A quanto pare, il prossimo capitolo si concentrerà in parte anche su questo scontro, cosa che ci permetterà di godere della visione della forma ibrida di Page One, che potete ammirare appunto nell'immagine spoiler riportata in calce a questo articolo (tratta dal post Twitter di SP Manga). L'uomo infatti, si era fino ad ora mostrato solo nella sua trasformazione completa.

Come potete vedere il pirata mantiene la sua capigliatura che copre una parte del suo volto, così come i vestiti fino alla cintola. Nonostante il power-up che la tuta della sua famiglia sembra poter dare al biondo Mugiwara, pare proprio che non si tratterà di uno scontro facile, soprattutto se consideriamo la forza rigenerativa dimostrata dai possessori di questo specifico frutto del diavolo.

Insomma, cosa ne pensate di Page One? Vi piace questa nuova forma ibrida che ci aspetta in ONE PIECE 931?