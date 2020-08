ONE PIECE 939 e la disperazione della ciurma: arriveranno in tempo?

Negli ultimi tempi gli spettatori dell'anime di ONE PIECE hanno potuto fare la conoscenza di Tonoyasu, un simpatico vecchietto che vive nei ghetti poveri di Wanokuni. Questo misterioso personaggio sembra essere socievole con tutti, ottenendo anche informazioni importanti con una facilità disarmante.

Negli ultimi episodi di ONE PIECE si è però scoperto chi è davvero Tonoyasu, ovvero un ladro famoso, dopo la cattura ad opera degli uomini di Orochi. Nell'episodio 938 di ONE PIECE l'abbiamo visto fustigato e torturato nelle segrete della capitale, eppure non ha mai perso il suo sorriso. Quando la sua esecuzione viene annunciata pubblicamente, in molti vengono scossi dalla situazione.

Brook condivide questa informazione con Zoro, Hiyori e la piccola Toko con quest'ultima che si spaventa immensamente pur continuando a sorridere e si scaraventa fuori dalla catapecchia, in direzione della capitale. Gli altri personaggi la seguono mentre la bambina fa capire che l'uomo che sta per essere giustiziato da Orochi è suo padre.

Riuscirà il gruppetto ad arrivare in tempo per salvare Tonoyasu? Questa scena è una di quelle che fu anticipate dalla nuova opening di ONE PIECE, che ha esordito nell'anime poche settimane fa.