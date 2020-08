ONE PIECE 940: rabbia, risate e tristezza accompagnano l'esecuzione nel nuovo trailer

Chi è davvero Tonoyasu? Questo vecchio è stato al centro delle ultime puntate di ONE PIECE. Da personaggio inserito quasi per caso al fianco di Zoro e che è stato costantemente sullo sfondo mentre i protagonisti discutevano dei loro piani, è diventato un personaggio che in realtà ha voluto prendere parte al grande scacchiere di Wanokuni.

Minuto dopo minuto, l'anime prodotto da Toei Animation, ha rivelato sempre più dettagli sulla vera identità di Tonoyasu. Quest'uomo ora è al centro di un'esecuzione che sarà guidata da Orochi, e sembra che ci aspetteranno tanti eventi nel prossimo episodio di ONE PIECE. Il trailer di ONE PIECE 940 che potete vedere in basso ci rivela che l'uomo crocifisso sarà nuovamente al centro del prossimo episodio, ma le cose non si mettono bene per lui considerato che proprio sotto di lui c'è il plotone di esecuzione.

Nonostante ciò non smette di sorridere, neanche quando arriverà Orochi con un fucile tra le mani. Zoro, Rufy e altri personaggi buoni come Ashuradoji intanto sono ricolmi di rabbia per ciò che sta succedendo. Si intravede anche la piccola Otoko che sta cercando di raggiungere il padre, tra le lacrime e le risa. Infine, Zoro si intravede in mezzo a una folla che ride. Che significato avranno queste scene?