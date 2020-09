ONE PIECE 941, è scontro: nel trailer la battaglia nella Capitale dei Fiori

A sorpresa, su Wano i protagonisti di ONE PIECE hanno incontrato un personaggio piuttosto importante. Relegato per molto tempo nelle retrovie, Tonoyasu ha rivelato chi è davvero e ha causato molti problemi alla cricca di Orochi. Tuttavia questo affronto lo sta per pagare con la pena capitale e sotto gli occhi dell'intero paese.

Tra gli spettatori ci sono Rufy dalla prigione di Udon, poi Zoro, Sanji e tanti altri altri tra cui anche i vassalli dei Kozuki. E naturalmente anche la piccola Toko che è riuscita a raggiungere la capitale in tempo. Alla fine dell'episodio 940 di ONE PIECE abbiamo dovuto constatare l'effettiva morte di Tonoyasu, o meglio il daimyo Yasuie, cosa che ha provocato la rabbia di Zoro e di tanti altri.

Tuttavia il trailer di ONE PIECE 941 non lascia le cose così come stanno. Nelle immagini che potete vedere nel tweet in basso, mentre Rufy è infuriato e Hyogoro è in lacrime, la piccola Toko sembra prendere l'iniziativa causando la furia di Orochi. Quando la piccola sta per lasciarci anche lei la pelle insieme al padre, due figure intervengono per deflettere gli attacchi dando vita a uno scontro nella capitale dei fiori.

L'episodio 941 di ONE PIECE sarà pubblicato in Giappone e su Crunchyroll la prossima domenica.