ONE PIECE 946: Rufy, Big Mom e Queen si scontrano nella dinamica anteprima

Big Mom si sta scatenando anche a Wanokuni. L'imperatrice è riuscita ad arrivare al quartier generale di Kaido inseguendo Rufy. Dopo vari incidenti, uno dei quali le ha fatto perdere la memoria, si è ritrovata alla prigione di Udon dove ha trovato proprio Rufy e uno dei bracci destri di Kaido, Queen la piaga.

Il suo ingresso nella prigione ha gettato nel caos tutti, e lo scontro tra Big Mom e Queen è stato una delle scene memorabili di ONE PIECE 944. Tuttavia la battaglia è proseguita e stavolta è Rufy a mettersi in gioco, come abbiamo visto negli ultimi secondi della puntata di domenica 11 ottobre. Come continuerà questa scazzottata nella prigione? Ce lo rivela il trailer di ONE PIECE 946.

Il video condiviso da Scotch Informer in basso ci fa notare che Rufy, Queen e Big Mom saranno tutti protagonisti dell'episodio 946 di ONE PIECE che sarà intitolato "Fermare l'imperatrice! Il piano segreto di Queen". Rufy sembra stia scappando nei cunicoli della prigione, inseguito dall'imperatrice, ed è quindi riuscito a resistere al colpo della donna. Ma sul finale fa la sua ricomparsa anche Queen, che si è ripreso dopo essere stato messo temporaneamente fuori gioco. Che piano ha l'uomo di Kaido per abbattere la nemica?