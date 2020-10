ONE PIECE 947: è un nuovo Rufy quello che si presenta nel trailer del prossimo episodio

L'ingresso di Big Mom ha scatenato il caos nella prigione di Udon. Tutti sono rimasti a bocca aperta, dai pirati di Kaido a personaggi più forti come Rufy e Queen. Gli scorsi episodi di ONE PIECE sono stati elettrizzanti a causa di tanti eventi che questa comparsa ha scatenato a catena, tra cui il nuovo power up di Rufy mostrato nell'episodio 946.

Con la conclusione dell'episodio 946 di ONE PIECE, naturalmente è stata presentata anche l'anteprima della puntata successiva. I pochi secondi di presentazione li potete trovare nel tweet in basso, vediamo insieme cosa ci riserverà ONE PIECE domenica prossima.

Dopo aver ottenuto la manipolazione del Ryou, anche se in modo ancora imperfetto, Rufy è al centro di una schermaglia in prigione. Il carceriere Babanuki ora ha il compito di mantenere la calma in prigione al posto di Queen, che ha portato Big Mom a Onigashima. Per questo l'uomo con lo SMILE istiga i prigionieri ad assalire il capitano dal cappello di paglia.

Rufy si rifiuta di combatterli ma una nuova arma sintetizzata da Queen entra in gioco, scatenando il caos e l'ira del giovane protagonista. ONE PIECE 947 si intitolerà "Un'arma letale! Mirare a Luffy con i proiettili della piaga". Rufy allenerà la sua nuova tecnica contro i prigionieri o alla fine riuscirà ad evitarlo?