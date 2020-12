ONE PIECE 952: l'arma segreta di Ashura Doji e il vantaggio dei Nove Foderi Rossi

L'arco narrativo ambientato nel Paese di Wa si sta rivelando ricco di sorprese e novità, grazie agli sviluppi visti negli ultimi episodi dell'anime di ONE PIECE, e nella puntata più recente, la 952esima, dal titolo "Cresce la tensione ad Onigashima! L'incontro tra due Imperatori!", Ashura ha rivelato ai suoi compagni un'informazione fondamentale.

Mentre i Mugiwara si preparano all'imminente battaglia che avrà luogo nel Paese di Wa, Kin'emon e Inurashi sono finalmente riusciti a convincere il loro vecchio amico, nonché membro dei Nove Foderi Rossi, Ashura Doji di seguirli nella loro missione. Nonostante Ashura avesse mostrato inizialmente qualche ripensamento, dopo aver accettato ha spiegato ai suoi compagni che durante i 20 anni passati è riuscito a raggruppare un grande numero di navi.

Kin'emon riconosce subito il grande vantaggio che una flotta del genere potrebbe portare per l'assalto ad Onigashima. Dopo le riparazioni, per le quali verrà chiesto l'aiuto di Franky, i Nove Foderi Rossi saranno in grado di avanzare con migliaia di soldati verso l'isola dove si trova la fortezza di Kaido. Il fallimento per portare a termine ciò che Kozuki Oden aveva iniziato, portò Ashura a perdere fiducia nella profezia di Toki, anche se in fondo Doji ha continuato a sperare, continuando a recuperare navi anche negli anni successivi.

Accedere ad Onigashima è estremamente complesso e pericoloso, e se prima Kin'emon doveva contare solo sui suoi compagni più stretti, e sull'alleanza con Luffy e la sua ciurma, ora il piano sembra essere a favore dei samurai, che possono affrontare con moltissimi uomini i pirati delle Cento Bestie e l'Imperatore in persona. Ricordiamo che Weekly Shonen Jump festeggerà l'uscita del capitolo 1000 di ONE PIECE, e vi lasciamo ad un approfondimento riguardo i poteri di Barbabianca.