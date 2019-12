ONE PIECE 965: Oda pone le basi per il duello del secolo, mentre un complotto prende vita

Il passato di ONE PIECE non è mai stato adeguatamente esplorato nel corso dei 22 anni passati di serializzazione. Eiichiro Oda ha lasciato appositamente fuori tanti elementi anteriori all'inizio del viaggio di Cappello di Paglia, ma con l'arco narrativo dedicato a Wanokuni e alla parentesi di Oden Kozuki, molto sta venendo svelato.

"Il complotto dei Kurozumi" è il titolo di ONE PIECE capitolo 965, con Oden che prosegue il suo viaggio sulla nave di Barbabianca. Il samurai stringe molta amicizia con Toki e prosegue la sua esplorazione, e due anni dopo nascerà il piccolo Momonosuke. Le traversate proseguono tra attacchi dei marine, orfani come Teach che si uniscono alla ciurma e un gruppo sempre più grande che viene gestito in divisioni, con Oden a capo della seconda.

A Wanokuni, nel mentre, Sukiyaki continua a peggiorare. Vorrebbe che Oden tornasse per diventare il prossimo shogun, ma nel frattempo è il giovane Orochi a tenere in ordine il paese facendone le veci. Il ragazzo ha tenuto nascosto di essere un Kurozumi, una famiglia decaduta dopo aver osato sfidare i Kozuki, ma rivela poi di esserlo e di voler ripulire l'onta causata da suo nonno. Pensando al passato, Orochi narra la nascita dell'odio verso il clan Kozuki e tutta la storia del nonno.

Passano altri due anni, nasce anche Hiyori sulla nave di Barbabianca. Il gruppo si avvicina a un'isola dalla quale si stanno allontanando tutti i pesci, e sbarcano. Dall'altra parte della costa, la ciurma di Gol D. Roger sta mettendo KO tutti i marine della zona. Quando il grande pirata viene a sapere della presenza di Barbabianca, decide di lanciarsi in un duello mortale nel quale periranno entrambi. ONE PIECE sarà pubblicato ufficialmente su Mangaplus domenica 15 dicembre alle ore 21:00.