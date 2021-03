ONE PIECE 966: la sensazionale battaglia tra Roger e Barbabianca

L'anime di ONE PIECE si sta avventurando nel passato del mondo visto con gli occhi di Oden Kozuki. Il leggendario samurai di Wano è protagonista degli ultimi episodi, con il suo passato nel paese isolazionista e sul momento in cui riuscì finalmente a prendere il mare. Nella sua voglia di esplorare il mondo, ha conosciuto tanti personaggi potenti.

Oltre Barbabianca che l'ha accolto nella sua ciurma, Oden Kozuki si è scontrato brevemente anche con Gol D. Roger, il futuro Re dei Pirati. Anche se spazzato via velocemente, Oden prende poi parte alla leggendaria battaglia tra la ciurma di Barbabianca e quella di Roger, osservata in ONE PIECE 966. L'anime disponibile su Crunchyroll ha infatti messo a confronto gli elementi più forti e famosi dei due gruppi.

Nel video in alto estratto dall'episodio in questione vediamo non solo Roger VS Barbabianca ma anche Oden VS Scopper Gaban, Shanks e Buggy che sfuggono a vari attacchi, la forza di Jaws e Marco VS Silvers Rayleigh. Senza contare naturalmente tutti gli altri esponenti più o meno conosciuti. Nello stesso episodio vediamo però Oden che entra a far parte della ciurma di Roger, in modo tale da far proseguire il sogno di quest'ultimo.

Chi sono i pirati più forti della ciurma di Roger?