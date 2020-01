ONE PIECE 969: tra promesse infrante e morti, Oden dà inizio alla vendetta

La nuova era dei pirati di ONE PIECE sta pian piano prendendo forma. Il flashback del terzo atto di Wanokuni è partito come un racconto della storia di Kozuki Oden, andando a transitare lentamente verso la narrazione degli ultimi anni di vita di Gol D. Roger fino al raggiungimento di Laugh Tale e la scoperta del mitico One Piece.

Conclusa questa parentesi però, Oden torna dopo tanti anni al suo paese natio, l'isola di Wanokuni. Quello che è una volta era un regno isolato ma fiorente, sotto la sapiente guida del clan Kozuki, si è trasformato da quando Orochi è riuscito a mettere le mani sul trono. In qualità di reggente ha infatti dato inizio a un'alleanza con Kaido e ridotto in povertà la popolazione, cosa che ha fatto infuriare Oden.

L'attacco del samurai, visto sul finale di ONE PIECE 968, non ha però dato i suoi frutti: grazie all'intervento Kurozumi Semimaru, possessore del frutto Bari Bari, Oden non riesce a ferire il nemico. Orochi svela alcune delle trame a cui ha preso parte negli ultimi anni, mentre Kaido in forma di drago si libra al di sopra del castello.

La folla al di fuori della dimora dello shogun acclama Oden, sperando che riesca a liberarli dal giogo di Kaido e Orochi. Tuttavia, il pirata che ha salpato con Roger e Barbabianca si ritrova poco dopo a ballare in modo ridicolo tra le strade. Il popolo perde quindi la speranza e tramuta la disperazione in rabbia, e da lì fu coniato l'appellativo di "Signore Idiota", insieme ad altre canzoncine e sberleffi.

Senza dire nulla neanche ad amici e parenti, Oden continua con questa scena ridicola per anni, anche quando scopre della morte di Roger o quando a Wanokuni giunse la ciurma di Gecko Moria, che fu sconfitto da Kaido. Nei pochi frangenti di pace, riesce a fare visita a Hyogoro e sua moglie, da cui è ancora ben accolto.

Passano cinque anni e Orochi tradisce le aspettative di Oden: dopo aver deciso di costruire nuove fabbriche nel feudo del Kozuki, Orochi gli annuncia che Hyogoro ha deciso di ribellarsi, ma Kaido si è già occupato di lui e sua moglie. Per Oden questo è troppo e decide di radunare i samurai che poi saranno chiamati i Nove Foderi Rossi per avviarsi verso la battaglia.

La rivolta ha inizio, Oden e i suoi amici si dirigono al palazzo per sconfiggere Orochi e Kaido. Come proseguirà questa scena in ONE PIECE capitolo 970?