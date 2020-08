ONE PIECE 97 e altri volumi del brand rinviati, ecco a quando

Shueisha ormai da diversi anni pubblica i propri volumi a inizio mese. Non importa se il manga proviene da Weekly Shonen Jump o da altre riviste, o se vende poco o tanto, nei primi 4 giorni del mese vengono pubblicati i tankobon. Ma sembra che la nota casa editrice abbia deciso di fare uno strappo alla regola per ONE PIECE in questo 2020.

Il mondo di Eiichiro Oda il 4 settembre 2020 si sarebbe dovuto arricchire con il tankobon numero 97 della serie principale, il ONE PIECE Magazine 10 e il ONE PIECE Colorwalk numero 9. Tuttavia i fan dovranno aspettare un po' di più, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi. Come rivelato dall'editor della serie sulla pagina Twitter del manga, ONE PIECE 97 sarà rinviato al 16 settembre, insieme al ONE PIECE Magazine e al ONE PIECE Colorwalk "a causa di varie circostanze".

Non si sa quali siano queste circostanze, se la Shueisha abbia deciso di limitare l'affluenza nei vari negozi per l'epidemia di Coronavirus o se la produzione di questi volumi abbia rallentato per qualche motivo di produzione. Ciò conferma comunque le voci dei giorni scorsi che vedevano la sparizione dal catalogo dei volumi di ONE PIECE a inizio settembre.

Inizialmente si parlava di uno spostamento a ottobre dovuto a nuove pause impreviste di Eiichiro Oda, ma un rinvio di sole due settimane sembra far pensare che non sia questo il caso. Dovremo quindi attendere un po' di più per goderci la copertina del volume 97 di ONE PIECE. Intanto noi ci siamo lanciati nelle previsioni sulla battaglia di Onigashima di ONE PIECE 988.