ONE PIECE 971: Oden Kozuki è sconvolto dai cambiamenti di Wa

Abbiamo visto il primo trailer dedicato alla puntata 971 di ONE PIECE, scopriamo quindi cosa è successo nel nuovo episodio della longeva serie animata incentrata sul manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda.

Il personaggio di Oden Kozuki è stato al centro delle ultime puntate di ONE PIECE, che hanno esplorato il passato del pirata che ha conosciuto alcuni degli individui più importanti del mondo nato dalla mente di Eiichiro Oda. Oden infatti è tornato a Wa, casa che aveva lasciato molti anni prima, rimanendo però deluso da come Orochi ha cambiato l'isola e ha peggiorato le condizioni di vita dei suoi abitanti. Per questo decide di sfidare il nuovo shogun, ma viene sconfitto dai membri del clan Kurozumi, che possiedono le abilità dei frutti del diavolo Clone-Clone e Barrier-Barrier. Oden scopre inoltre che le azioni di Orochi hanno portato alla morte di suo padre, ma per ora il famoso pirata non ha i mezzi per affrontare il nuovo shogun di Wa.

Gli episodi del nuovo arco narrativo della serie sono disponibili nel catalogo di Crunchyroll, inoltre nella puntata 970 dell'anime abbiamo potuto rivedere una delle scene più famose di ONE PIECE: ci riferiamo alla celebre esecuzione del re dei pirati Gol D. Roger.