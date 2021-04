ONE PIECE 971 si presenta in un trailer: il dramma di Oden Kozuki

L'avventura di Oden Kozuki al di fuori del paese di Wa è stato ricco di gioia e allegria, viaggi spettacolari e panorami mozzafiato. Ha anche conosciuto alcune delle personalità più importanti del vecchio mondo di ONE PIECE: in primis Barbabianca, suo primo capitano, e poi il futuro Re dei Pirati Gol D. Roger.

Sarà però proprio Gol D. Roger a chiudere il sipario su quest'epoca, abbandonando per primo la Oro Jackson. Oden Kozuki fa quindi ritorno a Wa negli episodi recenti di ONE PIECE, trovandosi davanti tuttavia un paese completamente trasformato a causa di Orochi e della sua reggenza allo shogunato. E nel frattempo, nel resto del mondo la vita va avanti, mentre qualcuna finisce. ONE PIECE 970 ha portato infatti alla morte di Gol D. Roger con l'esecuzione avvenuta a Logue Town.

Archiviata questa fase, ONE PIECE 971 si presenta con il trailer d'anticipazione che potete guardare nel tweet in basso alla notizia. Oden Kozuki è arrabbiato con Orochi per il modo in cui sta trattando il suo paese e la sua famiglia. Sembra inizialmente impotente e impossibilitato ad affrontare lo shogun, ma alla fine lo si vede raccogliere le forze e, insieme ai suoi fidi Nove Foderi Rossi, si dirige verso la battaglia più importante della sua vita, portandoci verso la fine del flashback di Oden.

ONE PIECE 971 si intitolerà "Assalto! Oden e i nove Foderi Rossi" e sarà distribuito su Crunchyroll domenica 25 aprile 2021.