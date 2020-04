ONE PIECE 976 è disponibile su MangaPlus: un ritorno tanto atteso

Ci sono state tante novità per ONE PIECE nei giorni scorsi grazie alle prime informazioni sulle SBS del volume 96 dell'opera. Molte le scoperte riguardanti le origini del villaggio di Zoro o sulle identità che compongono la leggendaria ciurma di Roger. Tuttavia, nel presente, è il gruppo di protagonisti di ONE PIECE ad essere ancora incompleto.

ONE PIECE capitolo 976 riempie però questa mancanza. Arrivato su MangaPlus nella serata di domenica 5 aprile, il capitolo prosegue con la battaglia navale che ha visto scatenarsi i tre capitani Rufy, Law e Kidd, mentre i Foderi Rossi pregano Kin'emon di rivelare che è stato tutto un abbaglio e non un piano per mettere in scacco il traditore.

Mentre si preparano al contrattacco, i samurai devono però fare i conti con Kanjuro che ha ancora in ostaggio Momonosuke. Non basta l'intervento rapido di Kawamatsu che, dalla barca, torna sulla riva a una velocità elevata per tentare di salvare il bambino. Kanjuro infatti continua in una dimostrazione di poteri che aveva tenuto in serbo fino a quel momento. Librandosi in aria dà vita alla nube d'inchiostro che inizia a lanciare frecce sulle navi e sugli uomini in mare.

Le forze alleate iniziano a ridursi mentre Momonosuke avvisa tutti di proseguire con il piano mentre lui se la caverà in qualche modo. Le tragedie per i samurai sembrano non essere finite dato che una delle navi di Kaido, sfuggite agli attacchi precedenti, inizia a sparare sulla flotta con i suoi cannoni a lunghissimo raggio.

Nessuno riesce a raggiungerla e a evitare ulteriore distruzione finché un misterioso attacco dal mare non crea una falla enorme nello scafo nemico. Dal mare e dal relitto esce una figura misteriosa che parte con un monologo e si presenta come timoniere della ciurma di Cappello di Paglia: è Jinbe Cavaliere del Mare che finalmente torna ad affiancare Rufy in questo viaggio. ONE PIECE tornerà la prossima settimana con il capitolo 977.