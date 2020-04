ONE PIECE 977 arriva su MangaPlus: i Mugiwara vanno all'attacco

Il manga di ONE PIECE prosegue col terzo atto di Wanokuni. Archiviata la storia di Gol D. Roger e Oden Kozuki, siamo tornati nel presente con i samurai che cercano di riportare pace e prosperità alla loro isola natia, infangata da oltre venti anni di dominio di Kaido e Orochi. E al centro del recupero non può non esserci la ciurma dei Mugiwara.

Il capitolo 977 di ONE PIECE ha esordito ieri sul portale inglese e gratuito di MangaPlus, con la prima pagina dedicata nuovamente alle mini avventure di Capone Bege: dopo varie vicissitudini, finalmente a Dressrosa assistiamo alla riunione delle sorelle Chiffon e Laura. Dopo il ritorno di Jinbe che ha fatto entusiasmare i fan, assistiamo alla ciurma di Cappello di Paglia che abbraccia l'Uomo Pesce e vorrebbe festeggiare il suo definitivo ingresso nel gruppo.

Tuttavia è ancora presto per bere dato che ci sono diversi ostacoli da superare e uno di questi è uno dei Quattro Imperatori. Mentre Law idea un piano che sfrutta Kidd e Rufy, scavezzacollo che non si farebbero problemi a sfondare la porta principale, proprio la ciurma protagonista si dirige al fortino sul mare che contraddistingue l'ingresso principale di Onigashima. Il gruppo di nemici viene sbaragliato facilmente da Cappello di Paglia e i suoi, i quali decidono di festeggiare solo dopo la sconfitta di Kaido.

Intanto nel palazzo dell'imperatore, mentre Big Mom si prepara con un kimono e Kaido manda a chiamare suo figlio, arrivano anche i Sei Guerrieri Volanti. Basteranno le forze dell'alleanza di ONE PIECE oppure Rufy dovrà chiamare altri alleati?