ONE PIECE 977: i protagonisti preparano già la festa per la sconfitta di Kaido

Non si può dire di certo che Rufy sia un pessimista. Nel corso delle sue avventure ha sempre fatto promesse a destra e a manca sostenendo di poter sconfiggere il cattivo di turno e liberare un paese. È successo ad Alabasta, a Drum, a Dressrosa. Ora è il turno di Wanokuni e in ONE PIECE 977 il capitano ha rivelato cosa farà dopo la vittoria.

Ovviamente la risposta è una festa. I pirati di cappello di paglia hanno sempre festeggiato alla grande alla fine di ogni saga e non possono di certo esimersi in un'occasione che può prevedere la vittoria su due dei quattro imperatori. La festa sarà quindi doppia se non addirittura tripla dato che Rufy è stato costretto a fermare, nel bel mezzo del capitolo 977 di ONE PIECE, la festa per dare il bentornato a Jinbe.

Mentre la sua ciurma assalta la postazione di controllo della ciurma di Kaido all'ingresso di Onigashima, i ragazzi trovano del liquore con cui cercano di fare baldoria e dare l'atteso bentornato a Jinbe. Tuttavia Rufy decide di bloccare tutto: ora i ragazzi sono in guerra e non hanno tempo di celebrare e faranno tutto una volta sconfitto Kaido.

La battaglia principale di questo arco di ONE PIECE è ormai alle porte: chi vincerà tra Rufy e Kaido?