ONE PIECE 978, fan in visibilio: ecco la scena che ha fatto impazzire il web

Da quando il regista Nagamine ha preso le redini dell'adattamento animato di ONE PIECE e TOEI Animation ha rinnovato e modernizzato i suoi studi, la qualità della trasposizione televisiva del manga di Eiichiro Oda si è innalzata alle stelle e alcuni dei migliori momenti del franchise rientrano tutti a far parte della Saga di Wano.

Il trailer dell'episodio 978 di ONE PIECE lo aveva promesso: Rufy, Kidd e Law insieme contro i Pirati delle Cento Bestie di Kaido, una collaborazione tutta d'azione. Per omaggiare questa partnership tra i tre capitani, che non accadeva da ben 579 episodi, TOEI Animation ha incaricato i suoi animatori di realizzare una splendida scena. Una in particolare, dalla durata di circa un minuto e trenta secondi, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, è frutto della collaborazione di diversi Key Animator che hanno dato davvero il massimo per realizzare il miglior risultato possibile.

In molti hanno inneggiato questa scena alla migliore in assoluto di tutto l'anime di ONE PIECE, un vero e proprio trionfo di azione e dinamicità da lasciare chiunque col fiato sospeso. tramite il link alla fonte, invece, potete dare un'occhiata agli animatori che hanno reso possibile questa straordinaria impresa.

E voi, invece, cosa ne pensate di quest'epica clip, siete rimasti colpiti? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto. Ma a proposito della serie, sapevate che ONE PIECE è uno dei migliori titoli di TV TIME?