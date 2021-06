ONE PIECE 978 fa impazzire i fan: acclamato come miglior episodio, le reazioni su Twitter

Ovviamente gran parte degli spettatori si sono lasciati catturare dallo scontro delle tre Supernove, ma anche altre animazioni, così come la fotografia del resto dell'episodio, sono diventate virali. Insomma, ONE PIECE 978 ha deciso di iniziare alla grande la fase della battaglia di Onigashima . In basso potete osservare alcune delle reazioni dei fan e di pagine che seguono ONE PIECE su Twitter. E ora si cerca di capire quale sarà la qualità di ONE PIECE episodio 1000 , quando arriverà tra qualche mese.

Con la conclusione del flashback di Oden, siamo tornati nel presente e l'anteprima della scorsa puntata aveva già fatto capire che ONE PIECE 978 sarebbe stato vulcanico per la presenza della generazione peggiore raccolta in un unico posto. Tuttavia gli spettatori probabilmente non si aspettavano un episodio del genere, che in pochi secondi ha fatto impazzire Twitter diventando trend .

One of the best animated episodes in OP history and 90% of it is basically filler. What a time to be alive



Roof Piece about to become the best animated show airing at this rate pic.twitter.com/q4kCBbhC8V — Artur - Library of Ohara (@newworldartur) June 13, 2021

Excuse me while I go through the latest one piece episode FRAME BY FRAME — Jason Klum (@PokemanZ0N6) June 13, 2021

I JUST WITNESSED THE BEST ANIMATED SCENE IN THE HISTORY OF THE ONE PIECE ANIME!!

WTTFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF!!!! — D.Medina// One piece GOAT Thank you Miura! (@DavidMedinaSol2) June 13, 2021

One Piece #978 had a specially boarded sequence this week that involved an incredible animator relay. Goes from Masami Mori to Sugita (Luffy flying), then Nireki (Kidd), Isuta (Law) and Maenami (Luffy G4) to Hashimoto (explosion) and Ishigami (the three of them falling). Awesome. pic.twitter.com/NyxQmsIlQB — Ashita (@AshitanoGin) June 13, 2021

The photography and CG teams did such a phenomenal job making the entire thing *this* seamless. I didn't even realise it was CG at first. Such cohesiveness is a rarity when it comes to blending 3D and 2D animation in anime. I'm still absolutely gobsmacked. https://t.co/enCuem7ySm — Jakisuaki (@Jakisuaki) June 13, 2021

#حرق_ون_بيس حرق من الحلقة 978 !



مشهد هجوم الثلاثي لوفي, كيد ولاو 😍🔥 pic.twitter.com/rDaUOnWyUC — Scotch (@ScotchInformer) June 13, 2021

#حرق_ون_بيس حرق من الحلقة 978 !



مشهد هجوم الثلاثي لوفي, كيد ولاو 😍🔥 pic.twitter.com/rDaUOnWyUC — Scotch (@ScotchInformer) June 13, 2021

WTF WAS THAT ONE PIECE EPISODE, HOW DID A RANDOM FODDER BATTLE JUST RESULT IN LIKE THE BEST ANIMATED SCENE IN THE ENTIRETY OF THE WHOLE SERIES, EXCUSE ME WHATTTT???? — Artur - Library of Ohara (@newworldartur) June 13, 2021

#حرق_ون_بيس من الحلقة 978 🔥



كانت سفينتان تابعة لكايدو 😬 pic.twitter.com/0d6M8m7mvE — Scotch (@ScotchInformer) June 13, 2021

Rest of the episode was also stacked with talent, showing off the power of the crewmated of the captains. Here is for example Tomita animating Nami pic.twitter.com/XpSuHjSdRy — Ashita (@AshitanoGin) June 13, 2021