ONE PIECE 978 è su MangaPlus: l'invasione di Onigashima ha inizio

Sono passate due settimane dall'ultimo capitolo di ONE PIECE. L'atto tre di Wanokuni è nel pieno del suo svolgimento con i protagonisti che sono finalmente riusciti a staccarsi dalla terraferma per prendere il largo e dirigersi verso Onigashima. Il capitolo 978 su MangaPlus continua il racconto di questa guerra contro l'imperatore Kaido.

Il capitolo 978 di ONE PIECE non ci riporta subito nella magione di Kaido, ma anzi si concentra sulla flotta di samurai che sta per arrivare a Onigashima. Dopo un breve intermezzo relativo alla miniavventura di Bege, dove Laura e Chiffon ringraziano i pirati Firetank, vediamo le tante navi attraversare lo stretto di Onigashima. Il percorso si apre poi con una baia che dà direttamente sul gigantesco teschio iconico, mentre in giro ci sono alcune pattuglie di pirati nemici.

Grazie a un attacco a distanza di Usopp, però, ogni rischio di essere scoperti in anticipo è stato eliminato. Mentre i samurai scendono dalle navi, pian piano fanno affondare le imbarcazioni: è il simbolo della loro determinazione dato che o conquisteranno Onigashima o moriranno nell'intento. Ovviamente i Mugiwara non si azzardano minimamente a far affondare la propria nave, così come gli altri pirati.

Intanto Kin'emon fa utilizzo del proprio frutto per trasformare gli abiti dei guerrieri in quelli di Kaido, cosicché il nemico si accorgerà delle false forze soltanto a battaglia inoltrata. I nuovi vestiti arrivano anche per Rufy, Nami, Zoro e compagnia. Nella magione, invece, Queen sta dando spettacolo mentre si sono riuniti i Sei Guerrieri Volanti che vengono completamente mostrati. Il prossimo capitolo di ONE PIECE sarà pubblicato tra due settimane, l'11 maggio.