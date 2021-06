ONE PIECE 978, la Peggiore delle Generazioni insieme: un assaggio nel nuovo trailer

Da quando è iniziata la Saga di Wano, l'adattamento anime di ONE PIECE ha subito un'impennata clamorosa in termini qualitativi e una stabilità forte del talentuoso regista Nagamine. Le prossime puntate non mancheranno di azione ed epicità e a prometterlo sono le prime immagini direttamente dall'episodio 978.

Dopo tanti anni finalmente abbiamo rivisto insieme tre capitani della Peggiore delle Generazione collaborare, stiamo parlando ovviamente di Rufy, Law e Kidd. I 3, infatti, hanno deciso di formare un'alleanza per fronteggiare Kaido e i Pirati delle Cento Bestie, una squadra che non vedevamo insieme da ben 579 episodi. Ad ogni modo, potete dare uno sguardo a questo peculiare team grazie al nuovo trailer promozionale dell'episodio 978 di ONE PIECE, lo stesso che potete recuperare in calce alla notizia.

A tal proposito, nella giornata di ieri abbiamo riportato i titoli dei prossimi episodi dell'anime che promettono grandi colpi di scena nonché il ritorno di una vecchia conoscenza che tutti aspettavamo di rivedere. Prima di salutarvi cogliamo l'occasione per indirizzarvi alle nostre previsioni sul capitolo 1016 di ONE PIECE con tutte le supposizioni del caso per il prossimo numero del manga.

E voi, invece, cosa vi aspettate dal nuovo episodio dell'adattamento anime del capolavoro di Eiichiro Oda? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina, ma non prima di aver dato un'occhiata a questa figure di Kaido.