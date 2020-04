ONE PIECE 978: i primissimi spoiler sono dedicati ai 6 nuovi arrivati

Non è sicuramente un bel periodo per gli amanti di manga e anime: il Coronavirus ha colpito duramente il Giappone costringendo a diverse pause tra cui quella di ONE PIECE. L'opera nata dal genio di Eiichiro Oda è a un punto davvero importante della storia, quello immediatamente precedente a una vera tempesta di proporzioni inimmaginabili.

Dato che è quasi conclusa la prima settimana di pausa, rivedremo ONE PIECE domenica su MangaPlus e per l'occasione sarà pubblicato il capitolo 978. Come accade sempre in questi casi, in rete iniziano a emergere i primi dettagli spoiler sull'episodio settimanale che uscirà. Per il momento, le scarse informazioni divulgate si concentrano sui Sei Guerrieri Volanti, gruppo dell'armata di Kaido di cui già conoscevamo due elementi.

Dopo X-Drake e Page One veniamo così a conoscenza dell'intero gruppo composto da questi sei personaggi che per la prima volta faranno la loro comparsa tutti insieme. Gli spoiler di ONE PIECE 978 sono i seguenti:

Vediamo i Sei Guerrieri Volanti nel capitolo ;

; Due dei membri sono donne e sono belle;

I nomi dei quattro guerrieri rimanenti derivano da giochi di carte inglesi, ungheresi e giapponesi;

Alcuni di questi sono Reversi, Hanafuda e Monte, mentre un altro sembra chiamarsi Black Maria;

Non vengono rivelate le taglie di questi sei pirati;

Non si vedono i Numbers di Onigashima ma c'è un dialogo su di loro o con loro;

Page One sta bene nonostante lo scontro con Sanji ;

; Ci sarà un personaggio con una maschera, non è chiaro chi;

Vengono mostrate le carte di Re, Regina e Asso.

C'è tanta attesa per questo capitolo di ONE PIECE e domani arriveranno indubbiamente spoiler più completi. Cosa vi aspettate da ONE PIECE 978?