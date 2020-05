ONE PIECE 979 è disponibile su MangaPlus: tanti colpi di scena prima della pausa

Ritorna il manga di ONE PIECE con un capitolo 979 ricco di avvenimenti. L'appuntamento di questa settimana è stato pubblicato su MangaPlus alle ore 18:00 in spagnolo e inglese, vediamo quali sono stati i contenuti preparati da Eiichiro Oda per i fan.

Intitolato "Problemi di famiglia", il capitolo 979 di ONE PIECE parte con una mini avventura di copertina che non ci fa tornare agli eventi di Capone Bege, bensì a qualcosa che sta accadendo poco fuori Dressrosa. La nave dei pirati Tontatta si imbatte in un'altra imbarcazione con sopra un uomo svenuto.

Nel mentre, riprende l'invasione di Onigashima ma prima Oda ci mostra altri scenari. Partiamo da quello di Orochi che sta ridendo e bevendo nel castello di Kaido, convinto che finalmente la minaccia ventennale del clan Kozuki sia stata estirpata grazie agli eventi delle notti precedenti. Non sa però che Kanjuro è arrivato sull'isola per tentare di avvertire del fallimento del piano. Il traditore abbatte alcuni pirati del gruppo di Kaido, convinto che l'uomo sia nemico, e mentre vaga alla ricerca di un sentiero, Momonosuke si accorge della presenza di un'arma che potrebbe usare.

Nel frattempo i pirati di Kaido in superficie sono in festa e non si sono accorti dell'invasione di 5000 uomini, divisa in più fronti. Intanto Oda ci permette di dare uno sguardo ai protagonisti di ONE PIECE. Rufy è andato dietro Kidd, e il capitano è stato poi seguito da Zoro. Ovviamente gli altri membri della ciurma hanno reagito con sgomento, mentre Jinbe racconta loro di questi eventi. Mentre tutti si preparano dividendosi in vari gruppi, c'è qualcuno che osserva nell'ombra Robin e Jinbe.

Nel frattempo, al cospetto di Kaido, viene comunicato che ci sarà l'annuncio dell'alleanza con Big Mom e un altro avviso importante, ma prima i Sei Guerrieri Volanti devono trovare Yamato, il figlio di Kaido. Se riusciranno a riportarlo illeso dal padre, riceveranno la possibilità di affrontare una delle Tre Calamità.

Infine, Rufy vaga alla ricerca di Kidd e osserva tutto il cibo preparato per i pirati. Alcuni di questi però lanciano in giro le pietanze e il capitano dal cappello di paglia, pensando alla fame provata da Tama, si infuria. ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana.