ONE PIECE 979: divulgati altri spoiler e foto con la missione dei Sei Guerrieri Volanti

Nello scorso mese abbiamo letto pochissimo ONE PIECE. Il manga di Eiichiro Oda ha infatti dovuto subire diverse pause settimanali a causa dello stato precario in cui versa la rivista Weekly Shonen Jump. Infatti, oltre al classico stop annuale programmato per la Golden Week, il Coronavirus ci ha messo del suo per rallentare i lavori.

I fan si stanno quindi facendo molte domande sugli eventi di ONE PIECE, narrati a rilento per questa pubblicazione ballerina, e sono sempre più alla caccia di spoiler. Il capitolo 979 di ONE PIECE è programmato ufficialmente per il 10 maggio 2020 su MangaPlus, in inglese e spagnolo, ma in rete già sono trapelate alcune informazioni.

ONE PIECE 979 si mostra con nuovi spoiler dopo quelli divulgati la scorsa settimana. Ancora al centro del capitolo ci sono i Sei Guerrieri Volanti che ricevono una missione da Kaido: devono trovare il figlio Yamato e chiunque ci riesca otterrà il diritto del "Grand Bullettin", a quanto pare una sorta di biglietto per provare a rubare una posizione da All Star a King, Queen o Jack. King e Jack si dicono d'accordo nel dare il diritto a uno dei sei guerrieri.

Intanto sembra che i Mugiwara abbiano continuato l'invasione dell'isola, mentre Kanjuro si sta dirigendo non più da Hiyori ma a Onigashima. Tuttavia il traditore non è mai stato prima d'ora sull'isola e quindi si perde subito. In calce potete anche osservare un'altra immagine di ONE PIECE 979, completamente incentrata su Kaido. Quali altri contenuti vi aspettate per il capitolo?