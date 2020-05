ONE PIECE 979: Eiichiro Oda anticipa una fuga imprevista?

ONE PIECE tornerà in pausa dopo averci regalato un capitolo 979 ricco di eventi. In attesa i fan potranno godersi gratuitamente i capitoli di Skypea oppure andare alla ricerca di elementi delle scorse storie settimanali che possano svelare alcuni accadimenti futuri.

Nel capitolo 979 di ONE PIECE, Eiichiro Oda ne posiziona nelle prime pagine uno di essi in modo piuttosto palese. Ricordiamo che Kanjuro, rivelatosi come spia del gruppo di Oden in quanto membro della famiglia Kozuki, ha catturato il giovane lord portandolo via dal gruppo di samurai che lo proteggeva.

In questo momento, Kanjuro ha deciso di non dirigersi verso Hiyori e catturarla, ma di portare Momonosuke al cospetto di Orochi e Kaido. Tuttavia l'uomo sta avendo alcune difficoltà perché non è mai stato a Onigashima ed è ancora creduto un nemico dai pirati delle Cento Bestie. Dopo aver fatto fuori alcuni dei nemici in uno dei cunicoli, Kanjuro cerca una direzione che possa portarlo da Orochi, mentre Momonosuke guarda con interesse un oggetto per terra.

Uno dei pirati aveva un piccolo pugnale e il giovane Kozuki è naturalmente interessato all'arma, che potrebbe essere utile per scappare se tirata fuori e usata al momento giusto. Eiichiro Oda non ci mostra nel capitolo di ONE PIECE se il ragazzino è riuscito a mettere le mani sull'arma, ma è probabile che riuscirà a farne uso al momento opportuno, scappando dalle grinfie del suo aguzzino. Intanto all'esterno, sta andando in scena un festival che sta coinvolgendo tutti i gruppi dei pirati di Kaido.