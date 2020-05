ONE PIECE 979: il misterioso annuncio di Kaido, cos'ha in mente l'imperatore?

La settimana scorsa ONE PIECE era in pausa per la Golden Week di Weekly Shonen Jump. La prossima settimana invece, come Oda aveva comunicato ai fan, ci sarà un'altra pausa stavolta personale del manga a causa del rallentamento dei lavori dovuti al Coronavirus. Nel mezzo il mangaka però ci parla di un annuncio importante di Kaido.

Nel capitolo 979 di ONE PIECE, i Sei Guerrieri Volanti si sono riuniti al cospetto di Kaido sotto il richiamo di King. L'imperatore sembra avere problemi con il figlio Yamato, ancora non apparso nel manga, e a sotto il consiglio dell'All Star più forte, il gruppo di guerrieri dovrà occuparsi di riportare il figlio sotto l'ala del padre.

Questa necessità è causata dal fatto che Kaido deve fare un annuncio durante il Festival del Fuoco, un annuncio molto importante e ancora misterioso che sarà di importanza fondamentale. I fan sono in dubbio su ciò che sarà menzionato dall'imperatore delle Cento Bestie ma, considerata l'alleanza con Big Mom, è possibile che Kaido stia preparando il matrimonio tra Yamato e una delle figlie dell'altra imperatrice.

Considerato il matrimonio naufragato con Sanji, se dovesse essere davvero questa la situazione allora potrebbe essere Pudding la sposa prescelta per il figlio di Kaido. Per avere l'ufficialità di questo annuncio dovremo però attendere molte settimane, voi nel frattempo cosa ne pensate?