ONE PIECE 979: a sorpresa già i primi spoiler e un'immagine

Ormai siamo tutti a conoscenza del periodo difficile che sta passando Weekly Shonen Jump a causa del Coronavirus. Lo stop di due settimane fa si aggiunge a quello della Golden Week, settimana di festività giapponesi che si tiene a inizio maggio e che causa ogni anno lo stop della rivista in questo periodo. Pertanto ONE PIECE arriverà l'11 maggio.

Tuttavia la rivista sembra essere già pronta per essere messa in vendita e qualche leaker della rete è già riuscito a metterci le mani sopra dato che sono apparsi i primissimi spoiler di ONE PIECE capitolo 979, con largo anticipo rispetto ai soliti tempi. Attenzione che, nonostante siano accompagnati da un'immagine che potete vedere in calce, gli spoiler vanno presi con le pinze a causa di poco contesto per effettuare le traduzioni.

In ONE PIECE 979 verremo a sapere che Kanjuro non è mai stato a Onigashima, mentre non è stato Kaido ma King a convocare i Sei Guerrieri Volanti nella sala. Lì, King parla loro del figlio di Kaido e dà loro il compito di trovarlo. In palio mette anche una battaglia per ottenere uno dei posti più alti nella ciurma di Kaido, cosa a cui anelano alcuni dei Sei Guerrieri Volanti, in particolare Sasaki e Who's Who. Inoltre, loro erano capitani delle proprie ciurme pirata prima di unirsi a quella di Kaido e pertanto hanno un forte orgoglio che li obbliga a ottenere la posizione di All-Stars.

Infine, il figlio di Kaido non sembra ancora apparire in questo capitolo di ONE PIECE. Cosa ne pensate di questi contenuti?