ONE PIECE 98, arriva la cover ufficiale! Ecco i protagonisti dell'illustrazione

I lettori di ONE PIECE hanno superato indenni le vacanze di Natale, con le tante pause di Weekly Shonen Jump. Ora però c'è un altro stop prima di poter vedere cosa accadrà in ONE PIECE 1002 che arriverà a fine gennaio. Ma per il prossimo mese è programmato anche un nuovo tankobon del manga.

Infatti il 4 febbraio 2021 è prevista l'uscita in Giappone, nei vari negozi fisici e online, del volume 98 di ONE PIECE. Come ricorderanno i lettori del manga, i capitoli dal 985 al 994 che dovrebbe contenere raccontano la battaglia tra i Nove Foderi Rossi e Kaido sul tetto di Onigashima, mentre facciamo una conoscenza sempre più approfondita di Yamato, figlia dell'imperatore.

E non a caso sono questi i personaggi che appaiono nell'illustrazione ufficiale. Dopo aver visto le prime bozze di ONE PIECE 98 e la sua preparazione, le pagine social del manga hanno condiviso l'immagine definitiva che si può vedere in basso. Al centro ci sono Rufy e Yamato, mentre intorno ci sono i Nove Foderi Rossi meno Kanjuro ma con l'aggiunta di Izo a sinistra. In basso ci sono invece Kin'emon, Kawamatsu, Denjiro, Kikunojo; sulla destra abbiamo invece Ashuradouji; infine in alto ci sono Nekomamushi e Inuarashi in forma sulong, affiancati da Raizo.

Il gruppo è al completo, ma l'attesa va già a ONE PIECE 99 che conterrà il significativo capitolo 1000.