ONE PIECE 980: una brutta sorpresa per Rufy e compagnia nei primi spoiler

Siete pronti al nuovo capitolo di ONE PIECE? Eiichiro Oda si è preso una settimana di stop a causa dei rallentamenti ai lavori provocati dal Coronavirus, ma sul prossimo numero di Weekly Shonen Jump, programmato per lunedì in Giappone e domenica su MangaPlus, ci sarà. Vediamo le prime anticipazioni del capitolo 980 di ONE PIECE.

I primi spoiler di ONE PIECE 980 di ieri ci hanno messi di fronte a una situazione che anticipava una battaglia tra i pirati delle cento bestie e cappello di paglia. Gli ulteriori dettagli divulgati quest'oggi da chi si occupa di fornire gli spoiler del manga sembrano presentare un conflitto già da questo capitolo.

Apoo riferisce della situazione a Queen che dà la possibilità di diventare un Tobi Roppo a chiunque sconfigga Rufy. A questo punto il pirata canterino che tradì Kidd e Hawkins decide di attaccare immediatamente Rufy e Zoro per poter tenere per sé quella posizione. Facendo uso di abilità che aveva già sfoderato all'arcipelago Shabondy, Apoo attacca al volto Rufy mentre Zoro viene colpito da un taglio al petto. Infine, il terzo attacco sembra far esplodere il capitano dei Mugiwara.

Il duo comunque è ancora vivo nonostante i colpi ma non riesce a prevedere gli schemi d'attacco di Apoo. Nel capitolo ci sarà anche Kidd che, con Killer, si avventerà sul pirata musicale. Il pirata rosso vuole infatti vendicarsi per il tradimento subito e attacca Apoo con il suo enorme braccio metallico. Nel mezzo si intravedono anche altri pirati delle cento bestie tra cui gli utilizzatori di uno SMILE del lupo, della mantide, della giraffa e del gorilla. Per leggere il seguito però dovremo attendere perché ONE PIECE sarà di nuovo in pausa la prossima settimana.