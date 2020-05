ONE PIECE 980: inizia la festa a colpi di musica, massacro in vista

ONE PIECE sarà di nuovo in pausa la prossima settimana, confermando la nuova routine lavorativa di Eiichiro Oda in questo periodo di Coronavirus. Il capitolo 980 di ONE PIECE pubblicato su MangaPlus negli scorsi minuti dovrà quindi bastare per due settimane ai fan, vediamo quali sono gli eventi capitati.

I primi spoiler ce l'avevano anticipato, e ora arriva la conferma: Rufy ha iniziato a scatenarsi. Nello scorso capitolo di ONE PIECE come ricorderete il capitano aveva assistito a uno spreco di cibo e, ricordando Tama, si è arrabbiato. Dopo una miniavventura nuovamente dedicata a Dressrosa, si riparte con la storia dove Rufy utilizza il Gear Third per colpire alcuni dei soldati di Kaido. Iniziano così i primi tafferugli che fanno saltare la copertura di cappello di paglia.

Zoro è lì vicino e taglia un edificio, arrabbiandosi prima con Rufy per il caos causato e poi, sapendo dello spreco di cibo, prende le parti del capitano. Il duo viene però scoperto da Queen che capisce che i rapporti di Babanuki erano falsi. Decide però di fare un annuncio, ovvero che entro fine serata uno dei Sei Guerrieri Volanti morirà per mano sua e pertanto si libererà un posto. Chiunque catturi Rufy e Zoro sarà il nuovo membro del gruppo.

Tra chi vuole ricevere questa promozione c'è Scratchman Apoo che attacca Rufy e Zoro con le sue tecniche invisibili. Il duo è costretto a fuggire per non subire ulteriori danni e si riprende per prepararsi a combattere poco più in là. Nel frattempo anche Kidd fa saltare la copertura quando nota Apoo e, facendo sfoggio delle abilità del suo Frutto del Diavolo, attacca Apoo con la mano meccanica gigante tramortendolo e scagliandolo contro un muro. Cosa ne sarà di questa zuffa nel prossimo capitolo di ONE PIECE?