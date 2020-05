ONE PIECE 980 spoiler: torna una vecchia conoscenza con nuovi intrecci imprevisti

ONE PIECE finalmente sta per tornare. I fan hanno dovuto vivere una storia a settimane alterne a causa di pause di vario genere, tra quelle della rivista Weekly Shonen Jump e quelle dell'autore Eiichiro Oda. Ma domenica l'attesa terminerà grazie alla pubblicazione ufficiale su MangaPlus, ormai punto di riferimento per le letture dei manga.

A quattro giorni di distanza dalla distribuzione ufficiale del capitolo, arrivano i primi spoiler di ONE PIECE 980. A due settimane di distanza vedremo finalmente se Rufy infuriato darà il benservito ai pirati delle Cento Bestie.

Secondo le prime anticipazioni, Zoro riesce a raggiungere Rufy e si annoia nel vederlo arrabbiato. Tuttavia dopo pochi secondi capisce cos'è successo e si arrabbia insieme al suo capitano per lo spreco di cibo. Il duo non sa di essere osservato: torna in azione Scratchman Apoo, la supernova da tempo sotto gli ordini di Kaido. Apoo si dirige da Queen e lo avvisa della presenza del Mugiwara. La Piaga decide di rimuovere uno dei Sei Guerrieri Volanti dalla loro posizione e il posto vacante sarà offerto a chiunque riesca a sconfiggere Rufy e Zoro.

In calce potete osservare la prima immagine disponibile di ONE PIECE 980 con il faccione di Queen in bella vista. Cosa vi aspettate dal capitolo?