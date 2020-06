ONE PIECE 981: il capitolo ci sorprende con un ritorno fiammeggiante

ONE PIECE è ricco di personaggi che prima o poi, se non sono stati ufficialmente uccisi da Eiichiro Oda, fanno la loro comparsa. Che sia nelle mini avventure di copertina o nelle pagine delle storie contemporanee, ci saranno questi ritorni spesso anche inattesi. Nel capitolo 981 di ONE PIECE ce ne sono alcuni.

Wanokuni è un'isola parecchio legata a Oden Kozuki e, pertanto, alla ciurma di Gol D. Roger. Abbiamo infatti visto il passato di ONE PIECE grazie a un flashback all'inizio dell'atto tre, ma non va dimenticato che il vero shogun dell'isola esordì come pirata grazie alla ciurma di Barbabianca.

L'imperatore è purtroppo morto due anni prima degli attuali eventi, con la guerra di Marineford, e insieme al figlioccio Portgas D. Ace. Ma le ceneri della sua volontà restano vive e ciò ha portato Nekomamushi alla ricerca di Marco la Fenice già durante l'arco di Whole Cake Island. Proprio Marco fa la sua comparsa a sorpresa nel finale del capitolo 981 di ONE PIECE dove blocca l'avanzata dei pirati di Big Mom, facendoli sprofondare nelle acque turbolente dell'isola dei samurai così come aveva fatto King pochi giorni prima.

Un ritorno che è sicuramente piaciuto ai fan e che viene accompagnato dallo stesso Nekomamushi ma anche da Izo, altro comandante della flotta di Barbabianca ed ex samurai al servizio di Oden Kozuki. Non si sa ancora se abbiano portato con sé altri uomini, ma questo duo sarà sicuramente in grado di dare una mano nella lotta contro Kaido.