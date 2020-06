ONE PIECE 981: caterva di immagini spoiler, altre conferme sugli sviluppi shock

Che ONE PIECE sia in un arco fondamentale è acclarato. Eiichiro Oda ha infatti confermato che Wanokuni porterà direttamente alle fasi finali del manga. Non è strano quindi vedere una guerra a tutto campo tra l'alleanza e l'imperatore Kaido, con entrambi i fronti che mettono in gioco i loro personaggi migliori.

Mentre da una parte abbiamo l'alleanza tra la ciurma di Big Mom e quella di Kaido, con i due imperatori di ONE PIECE che a sorpresa si sono uniti, dall'altra abbiamo l'alleanza tra i samurai di Wanokuni, i protagonisti della ciurma di cappello di paglia, i pirati di Law e i pirati di Kidd. Ma non saranno i soli a partecipare a questa battaglia come svelano i primi spoiler di ONE PIECE 981.

Innanzitutto continua lo scontro tra Kidd e Apoo, con quest'ultimo che continua ad attaccare facendo fuggire Rufy, Zoro e il pirata dai capelli rossi. Queen osserva la scena mentre entra in gioco anche il primo Number, Hatcha. Intanto Kin'emon e il suo gruppo stanno attraversando una zona tranquilla, ma il carrarmato di Chopper passa davanti alla sala dove si sta cambiando Big Mom. L'imperatrice sbircia fuori dalla finestra e incontra lo sguardo di Chopper che rimane terrorizzato.

Nelle ultime fasi del capitolo 981 di ONE PIECE, di cui potete vedere tante immagini in calce alla notizia, la ciurma di Big Mom sta finalmente risalendo le cascate che circondano il Wanokuni. Davanti però si trovano un nuovo ostacolo, ovvero Marco la Fenice che nella sua forma leggendaria cercherà di arrestare l'avanzata dei pirati dell'imperatrice. ONE PIECE 981 arriverà su MangaPlus domenica 7 giugno alle ore 18:00.