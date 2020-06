ONE PIECE 981: un sorprendente ritorno scatenerà il caos

È molto difficile che con personaggi spensierati e scavezzacollo come Rufy e compagni ci sia una saga di ONE PIECE che fili liscia e tranquilla. Anche i piani che richiedono accortezza e calma vengono mandati all'aria dal modo di fare del noto capitano dei Mugiwara, ma talvolta sorgono imprevisti anche per il comportamento nemico.

In ONE PIECE 981 abbiamo visto il prosieguo dell'assedio a Onigashima, che i samurai guidati da Kin'emon stanno portando ancora avanti silenziosamente. Non si può dire lo stesso per il fronte di Rufy e quello di Kidd, con i due capitani coinvolti già nei primi scontri con Apoo e il Number Hatcha. Il gruppetto è costretto a fuggire per nascondersi e ridurre i tafferugli.

Tuttavia sembra che la sorte non voglia arridere neanche ai restanti membri della ciurma di Cappello di Paglia. Nella seconda fase del capitolo di ONE PIECE, i samurai di Kin'emon stanno passando per il quartiere costruito da Black Maria e, insieme a loro, ci sono anche i membri dei Mugiwara andati via con il carro armato.

Improvvisamente però un rumore fa trasalire i samurai che si gettano in acqua per nascondersi, lasciando allo scoperto soltanto il carro armato con la testolina di Chopper che spunta fuori. A osservare la scena c'è Big Mom, l'imperatrice che si stava truccando e preparando per l'evento della sera. Inevitabilmente lo sguardo dei due personaggi si incrocia e ciò non lascia spazio se non a ulteriore caos che vedremo nel prossimo capitolo di ONE PIECE. Cosa pensate accadrà in ONE PIECE 982 dopo questo incontro?