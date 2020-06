ONE PIECE 981 spoiler: arrivano le prime immagini e una buona notizia per i fan

L'attesa di scoprire cosa succederà su Wanokuni è tanta. Dopo due atti che hanno gettato le basi per un'enorme battaglia tra l'alleanza tra samurai e Mugiwara contro i pirati delle cento bestie di Kaido, sembra che il momento di vederli contro sia definitivamente giunto. Dopo l'attracco a Onigashima, ci sono già state le prime schermaglie.

E dopo una settimana di pausa, finalmente ONE PIECE si fa rivedere su Weekly Shonen Jump. Ieri sono stati divulgati i primi spoiler di ONE PIECE 981 con largo anticipo rispetto al solito e avevano anticipato un ritorno di altissimo livello. Grazie alle immagini arrivate da poche ore in rete, tutto ciò è stato confermato come potete notare in calce.

Big Mom incontra Chopper alla residenza di Black Maria, mentre la ciurma dell'imperatrice sta tentando di risalire la cascata. Si vedono gli sguardi attoniti di Perospero, Daifuku e Smoothie mentre Marco interviene per fermare l'avanzata dei pirati di Big Mom. Accanto alla Fenice ci sono Nekomamushi e Izu, anche se mostrati soltanto nella parte inferiore del volto.

Viene poi anticipato il contenuto della pagina di apertura di ONE PIECE 981 che, vi ricordiamo, sarà a colori. Niente miniavventura quindi bensì un Sanji che fa il DJ mentre il resto della ciurma dei Mugiwara balla. Infine, un'altra buona notizia per i fan in questo periodo, ONE PIECE non sarà in pausa la prossima settimana.