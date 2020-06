ONE PIECE 981: spoiler bomba e in anticipo per il nuovo capitolo

Una settimana di pausa di ONE PIECE può avere brutti effetti collaterali sui suoi lettori. Ormai è indubbio che Eiichiro Oda sta seguendo una routine completamente diversa che potrebbe portarlo a fare una pausa ogni due settimane. Ciò comporta che i colpi di scena del manga dovranno aspettare di più per essere rivelati.

Questa settimana arriverà su MangaPlus il capitolo 981 di ONE PIECE, programmato per domenica 7 giugno alle 18:00. Ma a sorpresa sono arrivati con larghissimo anticipo i primi spoiler che, secondo gli insider più famosi della rete, sono attendibili. Ecco gli spoiler di ONE PIECE 981:

Apoo è sopravvissuto all'attacco di Kidd ma ha subito dei danni. Kidd è pedante sul fatto che Apoo sia un sottoposto di Kaido. I due iniziano a combattere.

Killer dice che il raggio d'attacco di Apoo è quello nel quale si riescono a percepire i suoni.

Appare un Number, Hatcha, che ha la risata "Hachacha". Hatcha può essere un riferimento al numero 8.

Who's Who si prepara con la sua ciurma per trovare Yamato.

Mentre Who's Who guarda verso Queen, anche lui dice che ha qualcuno di cui vuole sbarazzarsi.

Il gruppo di Kinemon prova a passare per la residenza di Black Maria perché lì non ci sono persone, ma incontrano Big Mom.

Chopper si sta nascondendo nel carro armato. Big Mom incrocia lo sguardo di Chopper.

Marco ferma i pirati di Big Mom dal salire per la cascata .

. Nekomamushi, Marco e Izo appaiono alla fine del capitolo.

Sembra che finalmente ONE PIECE rimetterà in gioco gli ex pirati di Barbabianca, tra cui Marco la Fenice e Izo, ex attendente di Oden Kozuki. Si preannuncia un capitolo 981 denso di emozioni.