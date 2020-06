ONE PIECE 982 è su MangaPlus: la crudeltà di Orochi e il caos che divampa

Ormai non c'è più pace a Onigashima, e non poteva essere altrimenti dato che un'armata di migliaia di uomini si sta preparando a prendere il controllo dell'isola. Tra questi ci sono i protagonisti di ONE PIECE che stanno ampliando i fronti di guerra, direttamente o indirettamente.

Col capitolo 982, ONE PIECE continua a narrare diversi incontri e scontri, alcuni anche a sorpresa. Kaido e Orochi stanno festeggiando nella sala principale del castello insieme a Black Maria, l'unica dei Tobi Roppo che per ora non è andata alla ricerca di Yamato, preferendo rimanere con Kaido. Mentre sono tutti convinti che il piano dei samurai sia andato in fumo, arriva Kanjuro con Momonosuke, il bambino è stato pestato a sangue perché aveva provato a scappare. Il traditore deve anche confermare che il piano è andato a rotoli e che l'alleanza esiste ancora.

Mentre Orochi inizia ad alterarsi, Fukurokuju conferma a tutti che sull'isola non c'è traccia dei samurai ma solo di quattro pirati, ovvero Rufy, Kidd, Zoro e Killer. Di questi se ne sta occupando Queen. Lo shogun di Wanokuni però non è soddisfatto e vuole vedere la morte dei suoi nemici. Per questo avvisa tutti di preparare una croce per uccidere Momonosuke.

Lo scenario si sposta al sottomarino di Law che sta arrivando a destinazione mentre viene contattato da Nekomamushi. Il gatto di Zou è in compagnia di Marco, Izu e forse anche un'altra persona. Invece Big Mom sta inseguendo Chopper e Usopp sul carro armato. Il duo terrorizzato riesce però a guidare l'imperatrice in una direzione che permette a Kin'emon e ai samurai di scappare. Intanto Nami, Shinobu e Carrot si imbattono in Prometheus, facendo presagire un altro scontro.

C'è poi Denjiro che incontra Sasaki e lo lega con l'agalmatolite. Infine, si intravedono anche Page One e Ulti. Il duo si imbatte in Rufy e sembra che le cose non andranno pacificamente. ONE PIECE tornerà la prossima settimana con il capitolo 983.