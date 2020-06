ONE PIECE 982: trapelano in rete le tavole originali del capitolo di Eiichiro Oda

I mangaka lavorano alacremente sulle tavole dei propri capitoli e ciò può costare anche un impegno di 18 ore al giorno per sette giorni a settimana. Alcuni lavorano con i nuovi mezzi digitali, altri come Eiichiro Oda confezionano i propri manga con il classico stile manuale. Tuttavia i capitoli di ONE PIECE e degli altri arrivano comunque filtrati.

Infatti le tavole preparate dal mangaka subiscono un progetto di digitalizzazione dalla casa editrice che poi le modifica ulteriormente per impaginarle e inserire i testi nelle vignette. Come sarebbe quindi una pagina di ONE PIECE senza queste modifiche?

In rete sono sbucate le tavole originali di ONE PIECE 982, capitolo pubblicato su MangaPlus domenica 14 giugno. Ovviamente le immagini saranno spoiler per chi non è in pari con la pubblicazione nipponica, pertanto non guardate i tweet in basso alla notizia se siete in questa condizione.

La prima pagina presentata corrisponde alla seconda del capitolo 982, subito dopo la miniavventura, con Kaido e Orochi che festeggiano nel palazzo di Onigashima. Si può notare come i personaggi siano inchiostrati a dovere ma naturalmente ci sono vari segni di matita e i testi non sono stati inseriti a penna. Ovviamente sulla sinistra non manca il timbro in blu di Weekly Shonen Jump.

Tra le altre immagini, il capitolo 982 di ONE PIECE si concentra anche sull'uomo pesce Sasaki e sul ritorno di Big Mom, infuriata per i personaggi che ha davanti. E non manca neanche un piccolo accenno a Nekomamushi, Marco e ad altri individui di questo mondo piratesco. È sicuramente interessante poter osservare questi dietro le quinte di un mangaka come Eiichiro Oda.