ONE PIECE 983 spoiler: arriva la carica dei dinosauri

ONE PIECE 983 arriverà domenica 21 giugno 2020 su MangaPlus in inglese e spagnolo alle ore 18:00. Tuttavia da qualche settimana, del manga di Eiichiro Oda si inizia a sapere qualcosina fin dal lunedì. In rete infatti sono spuntati i primi spoiler del capitolo 983 di ONE PIECE, vediamo cosa dovranno affrontare i lettori e Rufy.

Il capitolo 982 di ONE PIECE era finito con il bizzarro incontro tra Rufy, Page One e Ulti. Come era prevedibile, i due fratelli sono al centro di questo capitolo. Il capitano dei pirati di cappello di paglia e Ulti iniziano a scontrarsi, in particolare con colpi a testate. Il frutto del diavolo di Ulti e ovviamente un Ryu Ryu modello Pachycephalosaurus.

La battaglia prosegue ma Rufy a un certo punto si allontana. A quel punto si presenta un personaggio con una maschera da hannya sul volto: è Yamato, il figlio di Kaido. Yamato stava attendendo Rufy per fuggire con lui. Dopo questo capitolo in arrivo domenica, Eiichiro Oda farà uno stop su Weekly Shonen Jump. Pertanto il capitolo 984 di ONE PIECE non arriverà prima del 5 luglio 2020.

Vi sono piaciuti questi spoiler? Siete rimasti sorpresi dalle vicende? Fatecelo sapere nel box dei commenti qui in basso. In calce potete anche osservare la prima immagine del capitolo con Ulti in procinto di trasformarsi. Potete anche godervi le tavole originali del capitolo 982 disegnate da Oda.