ONE PIECE 983: la forza del tuono sconvolge Onigashima

Manga ancora molto allo scontro tra Rufy e Kaido che sconvolgerà tutti gli equilibri di Wanokuni e non solo: l'isola avrà infatti conseguenze importanti su tutto il mondo di ONE PIECE. Forse Rufy userà il Gear Fifth per battere Kaido, forse no, ma intanto i lettori del manga sono di fronte ad alcuni sviluppi completamente imprevisti.

Sulla piattaforma ufficiale MangaPlus è stato caricato domenica 21 giugno il capitolo 983 di ONE PIECE, disponibile gratuitamente e legalmente. Prima della pausa annunciata da Eiichiro Oda, il manga prosegue con gli eventi dell'isola.

Dopo una miniavventura incentrata sull'attesa riunione tra Pound e le sue due figlie, veniamo portati fuori Onigashima, nel mare intorno Wanokuni, dove Marco e gli altri stanno ancora veleggiando. Ma nei pressi c'è anche un brutto figuro: Perospero, uno dei figli più forti di Big Mom che, grazie al suo potere della caramella, solca le onde ed è deciso a vendicarsi di Rufy, King e Marco. I pirati di Big Mom non tollereranno l'alleanza con Kaido.

Nel quartiere dei piaceri, Chopper e Usopp si sono salvati dalla furia di Big Mom che si è invece diretta verso Nami per recuperare Zeus. La ragazza è quindi in pericolo mentre Sanji è alla ricerca di prostitute nella zona e non è a conoscenza di ciò che sta succedendo. Sul palco centrale, Momonosuke è stato già crocifisso e lo aspetta un gramo destino a breve, mentre Zoro sta riscontrando sempre più difficoltà a causa dei tanti Gifters.

Dopo una brevissima parentesi con Kidd, torniamo a Rufy e alla parte più importante del capitolo 983 di ONE PIECE. Il protagonista è costretto ad affrontare Ulti e Page One che mostrano le caratteristiche principali dei loro Frutti del Diavolo. Nella battaglia, Rufy sembra avere temporaneamente la peggio e quando sta per usare il Gear Fourth arriva un aiuto insperato: un uomo con una maschera da hannya colpisce Ulti con la stessa mossa che Kaido usò per sconfiggere Rufy.

Il figuro si carica Rufy sotto braccio e scappa, affermando di aver atteso il pirata per tanto tempo. Nella vignetta finale si presenta come Yamato, figlio di Kaido. Cosa accadrà nel capitolo 984 di ONE PIECE?