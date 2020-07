ONE PIECE 984: ha inizio la missione finale dei samurai

I samurai hanno deciso di invadere Onigashima ma, a causa della conformazione dell'isola e per i grandi numeri in gioco in entrambe le fazioni, è stato necessario adoperare più tattiche. Se Rufy si è lanciato a testa bassa nella mischia come al solito, facendosi poi riconoscere da tutti, non vale lo stesso per altri elementi di spicco di ONE PIECE.

Kaido si sta preparando un annuncio dove Big Mom e Yamato saranno gli elementi più importanti. L'imperatore non sa che però su un altro fronte, la figlia si sta preparando a tradirla con Rufy: il duo è in un'area segreta di Onigashima dove stanno parlando. In ONE PIECE 984 lo scenario non è però soltanto per questi personaggi, dato che è arrivato anche il turno di Law e dei restanti Nove Foderi Rossi.

Dal sottomarino, Law si prepara insieme a Kin'emon, Kiku, Raizou, Kawamatsu e Inuarashi per sbarcare sull'isola. Una volta superate le correnti, l'ex membro della flotta dei sette utilizza il suo famoso frutto Ope Ope per portare tutti quanti sulla terraferma. È iniziata ufficialmente l'invasione dei samurai ora che sono tutti a terra, mentre le forze principali si sono concentrate in piazza dove si sono ben mischiate ai pirati di Kaido. Ora che sono arrivati, insieme a Marco e Izo, come muterà lo scenario di ONE PIECE?