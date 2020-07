ONE PIECE 984: Kaido si prepara, cosa avrà in mente l'imperatore?

Il Festival del Fuoco che si sta tenendo a Onigashima sconvolgerà l'intero mondo di ONE PIECE. Non sappiamo ancora come e in che direzione, ma sicuramente Rufy e compagni causeranno un cataclisma importante. Ovviamente sarà necessaria la partecipazione di vecchi e nuovi personaggi tra cui Yamato per far sì che questo avvenga.

Dopo capitoli, e quindi mesi, a parlare del possibile annuncio di Kaido, i fan stanno vedendo avvicinarsi quel momento. Come ben sappiamo, Kaido ha intenzione di rivelare diverse cose alla sua ciurma e poi al mondo intero: l'alleanza con Big Mom, un discorso congiunto tra Kaido e Orochi e infine una notizia relativa a Yamato.

Sulle prime due i fan di ONE PIECE hanno pochi dubbi e saranno sicuramente discorsi di circostanza, i primi ad essere mostrati. E tra poco diventeranno realtà dato che Kaido è salito sul palco centrale insieme a King, Queen e Jack in ONE PIECE 984. L'imperatore però potrebbe fare tutti e tre gli annunci insieme, pertanto già dal prossimo capitolo del manga, in uscita tra due settimane, potremmo leggere cos'ha in serbo Kaido per Yamato.

Yamato che sembra non avere intenzione di seguire il padre dato che ha da poco incontrato Rufy e ha scelto di allearsi con lui. Come si evolverà la situazione a Onigashima?