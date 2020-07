ONE PIECE 984: Oda mostra il vero volto di Yamato, ecco chi c'è sotto la maschera

Continuano ad arrivare sorprese in questo arco di ONE PIECE. Dall'introduzione di Wanokuni alla forza di Kaido, dai personaggi collegati al Re dei Pirati al segreto di Yamato, sono tante le novità ed eventi che Eiichiro Oda sta inserendo in questa fase del suo manga.

E proprio su Yamato si sono concentrati gli ultimi capitoli di ONE PIECE. Citato da King per la prima volta, il figlio di Kaido si è mostrato pochi capitoli dopo la prima menzione, e lo ha fatto in modo esplosivo e improvviso atterrando con un colpo Ulti dei Tobi Roppo. La mossa utilizzata ricorda esattamente quella del padre, anche se di minor intensità.

Yamato si presenta poi a Rufy come il figlio di Kaido e lo porta in un luogo appartato per poter parlare in privato, faccia a faccia. E proprio in quest'occasione, Yamato rimuove la maschera che copre il suo viso, rivelando le fattezze di una donna bellissima dai capelli lunghi e chiari. Nonostante infatti venga sempre definito come un uomo, Yamato è in realtà una donna che però ha deciso di farsi chiamare come un maschio per seguire l'ispirazione di Oden Kozuki e incarnarne lo spirito.

Una scelta che si avvicina in un certo qual modo a quella di Izo e Kiku, che hanno fatto però il percorso opposto. Cosa rivelerà ancora Yamato nel capitolo 985 di ONE PIECE?