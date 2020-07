ONE PIECE 984: un'ombra rischia di rovinare i piani, è scontro in mare aperto?

È da diversi anni che ormai Eiichiro Oda ha anticipato che in ONE PIECE ci sarà un grosso scontro tra Rufy e Kaido. Il novellino e l'imperatore si contenderanno, insieme alle rispettive ciurme ed alleanze, il possesso dell'isola di Wanokuni. Con ogni capitolo che viene pubblicato, i lettori si avvicinano sempre di più alle battaglie importanti.

Mentre Kaido si sta preparando a un annuncio importante e, nel mentre, Rufy discute con Yamato, ci sono anche altri personaggi che si muovono dietro le quinte di ONE PIECE. Insieme al nuovo incontro tra Izo e Kiku, Marco avvisa che ha avvistato in mare un'ombra strana. L'ex comandante di Barbabianca allora prende di nuovo il volo e si dirige in mare aperto.

Come abbiamo visto qualche capitolo prima, Perospero sta navigando sulle acque intorno a Onigashima grazie al potere della caramella del suo Frutto del Diavolo. Non è dato sapere se è proprio lui l'ombra a cui si riferisce Marco, ma al momento è l'unico personaggio che Eiichiro Oda ci ha mostrato al di fuori di Onigashima, oltre al resto della ciurma di Big Mom che però apparentemente si è dispersa momentaneamente.

Ci aspetta quindi nei prossimi capitoli di ONE PIECE uno scontro tra Marco e Perospero? Sarà difficile per il secondo combattere in quello stato ma entrambi i contendenti rischiano enormemente dato che se cadono in mare moriranno certamente.