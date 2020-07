ONE PIECE 984: il raduno dei più forti, la battaglia finale di Onigashima si avvicina

Sono ormai sei mesi che ONE PIECE è entrato nel terzo atto di Wanokuni, partito prima con la narrazione della storia di Oden Kozuki, con Eiichiro Oda che ne ha approfittato per farci dare uno sguardo anche al viaggio di Barbabianca e soprattutto di Gol D. Roger, per poi spostarsi sull'assedio di Onigashima. Vediamo cosa ha in serbo ONE PIECE 984.

Continuano le miniavventure dedicate a Capone Bege e la sua ciurma, in particolare alla moglie Chiffon e alla sorella di quest'ultima Laura. Le due incontrano finalmente il padre Pound su Dressrosa e rimangono sbigottite dalla verità. Dopo questa breve scena, inizia davvero il capitolo 984 di ONE PIECE intitolato "La mia bibbia".

Page One e Ulti si risvegliano praticamente subito dall'attacco di Yamato, anche grazie alla resistenza dei frutti Dino Dino. I due sono ovviamente parecchio arrabbiati e si dirigono verso Rufy e il nuovo compagno, che si stanno affrontando poco più in là a causa della testardaggine di Rufy di non voler seguire il nuovo personaggio. Yamato tuttavia riesce a spiazzare tutti con una nuvola di fumo e bloccare il percorso, facendo perdere le tracce dei due.

Si ritorna al patio dove Orochi sta narrando la storia dei Kozuki e sta sbeffeggiando Momonosuke, non consapevole che nella platea ci sono Nico Robin e Jinbe ma anche tanti dei samurai di Wanokuni costretti a ridere momentaneamente per non farsi scoprire anzitempo. Tuttavia a interrompere il discorso di Orochi arriva Kaido insieme a King, Queen e Jack, con l'imperatore che si prepara a fare il suo annuncio.

Nel sottomarino di Law, i Foderi Rossi si preparano a mettere piede sull'isola e, grazie al potere del frutto Ope Ope, arrivano tutti sul castello di Kaido. Dopo pochissimi secondi vengono raggiunti anche da Nekomamushi, Izo e Marco, dando vita a un'attesa riunione. Intanto, nell'attico del palazzo, Yamato e Rufy stanno parlando da soli.

Yamato fu uno degli spettatori dell'esecuzione di Oden e da allora fu ispirato dal samurai. Trovò anche un diario di cui nessuno è a conoscenza e ne ha fatto la propria bibbia. A quel punto si toglie la maschera e rivela di essere una donna, anche se si fa trattare come un uomo per ispirarsi alla figura di Oden.

ONE PIECE 984 arriverà ufficialmente domenica su MangaPlus mentre la prossima settimana il manga sarà in pausa.