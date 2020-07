ONE PIECE 984 spoiler: arriva una pausa insieme a tanti segreti rivelati, ecco le immagini

ONE PIECE è in una fase critica del suo arco narrativo di maggior rilievo, quello di Wanokuni. Gli eventi che concluderanno questa storia avranno un riverbero tale da scuotere tutto il mondo creato da Eiichiro Oda, portandoci direttamente alla conclusione. E ogni personaggio, presente o passato, ha un ruolo fondamentale in questo enorme scacchiere.

E uno dei personaggi attorno a cui ruotano più incertezze è Yamato, figlio di Kaido. Vediamo insieme altri spoiler di ONE PIECE 984 dopo quelli presentati qualche giorno fa, accompagnati stavolta da immagini che potete osservare in basso.

Come di consueto, la storia settimanale viene aperta dal mangaka con le mini avventure di copertina, con Pound che rivela chi sia alle sue due figlie, le quali rimangono sbigottite. Si entra poi di nuovo a Onigashima, dove Rufy e Yamato iniziano a parlare dopo un breve scontro. Gran parte delle rivelazioni ruotano intorno a Yamato: il personaggio ha assistito all'esecuzione e la morte di Oden Kozuki venti anni prima e da lì fu ispirato ad esaudire il suo desiderio di aprire le porte di Wanokuni al mondo. Oltre a questo, trovò il diario di Oden a Kuri, facendone una propria bibbia.

Oltre a rivelare che Yamato è stato a stretto contatto con Ace, Rufy scopre che il personaggio è in realtà una donna quando questa si toglie la maschera. Nonostante venga chiamato "il figlio di Kaido", Yamato ha deciso di chiamarsi uomo per diventare come Oden. E sembra in più che non abbia ancora rivelato la sua vera forza.

Nel resto del capitolo si rivedono anche Nico Robin e Jinbe, ben integrati tra le fila nemiche, più Izo e Nekomamushi e l'irruzione di Law e dei Foderi Rossi a Onigashima. Cosa ne pensate degli spoiler di ONE PIECE 984? Il manga sarà in pausa la prossima settimana e tornerà con una copertina e pagine a colori.