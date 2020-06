ONE PIECE 984 spoiler: i primi dettagli confermano l'identità di Yamato

Domenica tornerà finalmente ONE PIECE col capitolo 984. La piattaforma ufficiale MangaPlus, alle ore 18:00, pubblicherà l'attesa storia settimanale preparata da Eiichiro Oda in inglese e spagnolo. Ma come di consueto, in rete iniziano già a circolare le prime anticipazioni relative al prossimo appuntamento col manga.

Eravamo rimasti due settimane fa con il dubbio su chi fosse Yamato, erede di Kaido l'imperatore. Dopo aver preso Rufy sotto braccio, allontanandolo dallo scontro con Page One e Ulti, Yamato ha rivelato di aver sempre voluto parlare con il pirata dal cappello di paglia. Ovviamente in ONE PIECE 984, come confermano gli spoiler, ci sarà ancora spazio per il misterioso personaggio con la maschera hannya.

Come conferma qualcuno nei paraggi, Page One e Ulti sono i più forti utilizzatori dei Frutti del Diavolo modello dinosauro tra tutti i pirati delle cento bestie. Intanto, il duo si è risvegliato e sta bene.

tra tutti i pirati delle cento bestie. Intanto, il duo si è risvegliato e sta bene. Yamato vuole parlare con Rufy in un posto appartato dove non ci siano subordinati di Kaido. Rufy afferma di poterli mettere tutti KO in 5 secondi, ma Yamato preferisce usare una nube di fumo per allontanarsi da tutti.

I samurai invadono la sala del banchetto, Law controlla la situazione dal sottomarino .

. Izo intanto reincontra Kiku.

Rufy concede a Yamato 5 minuti per spiegarsi. Il personaggio con la maschera afferma di aver visto l'esecuzione di Oden Kozuki e gli rimase tutto impresso, tanto da voler portare a termine il desiderio di Oden. Yamato vuole essere come Oden .

. La maschera di Yamato cade rivelandone il volto. Secondo alcune traduzioni, Yamato è una donna, oppure un uomo dai tratti molto femminili.

Yamato andava molto d'accordo con Ace e i due erano sempre insieme. Rufy guarda il volto di Yamato e l'immagine del fratello gli torna alla mente all'improvviso.

Purtroppo per i fan sembra anche confermato un ultimo punto degli spoiler: ONE PIECE sarà in pausa ancora una volta, pertanto il capitolo 985 non arriverà prima di altre due settimane. Intanto i fan sono contenti per il ritorno dell'anime di ONE PIECE.