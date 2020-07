ONE PIECE 985: data di uscita e previsioni, cosa accadrà a Rufy?

ONE PIECE ormai sta continuando a fasi alternate. Purtroppo il Coronavirus e la situazione di Shueisha hanno aggravato la questione delle pause di Eiichiro Oda che ultimamente sta quasi pubblicando un capitolo ogni due settimane. Per questo dovremo aspettare un po' prima del prossimo numero: ONE PIECE capitolo 985 sarà pubblicato il 19 luglio.

Considerata questa data di uscita su MangaPlus in inglese e spagnolo, non resta altro che capire cosa potrebbe mostrarci Oda nel prossimo capitolo. In ONE PIECE 984 eravamo rimasti con la scoperta del segreto di Yamato, in realtà una donna, che possiede il diario di Oden e ne sta parlando a Rufy.

Dato che ONE PIECE tornerà con pagine a colori, sicuramente non vedremo una miniavventura. Il mangaka non inserisce mai quelle storie di copertina quando al capitolo viene assegnata l'apertura della rivista. Per questo salteremo direttamente alla storia che potrebbe riprendere proprio dalla discussione tra Rufy e Yamato. Difficile che il discorso si approfondisca, ma Rufy potrebbe accettare l'aiuto della figlia di Kaido.

Sarà invece interessante scoprire gli altri fronti: Zoro è ancora alle prese con tanti nemici e anche per lui sarà necessario fuggire per conservare le forze. Anche Nami, Carrot e Shinobu sono in pericolo e richiedono aggiornamenti, anche per vedere in che condizioni è Big Mom. Infine, un'altra questione che sarà sicuramente affrontata è l'annuncio di Kaido, ormai sul palco del festival. Voi cosa vi attendete dal prossimo capitolo di ONE PIECE?