ONE PIECE 985: Kaido spiega perché ha bisogno di un certo personaggio per i suoi piani

Dobbiamo attendere un'altra settimana per sapere cosa succederà in ONE PIECE 986. Con tutti questi personaggi e correlazioni in gioco non si può fare altro che essere eccitati per ciò che Eiichiro Oda disegnerà nei prossimi mesi. Nel frattempo rivediamo alcuni degli eventi avvenuti in ONE PIECE 985.

Da qualche mese abbiamo saputo che Kaido ha un figlio. L'imperatore ha dato ordine ai Tobi Roppo, sotto suggerimento di King, di ritrovarlo. Yamato è infatti fuggito e si è nascosto da qualche parte a Onigashima. Per puro caso, il personaggio mascherato incontra Rufy e gli chiede di diventare un Mugiwara.

Ma perché Kaido ha bisogno di Yamato? Il piano dell'imperatore è stato svelato in ONE PIECE 985 dove, durante il discorso sul palco, ha espresso la sua voglia di conquistare il One Piece e il mondo intero ottenendo le armi ancestrali. Nel farlo però renderà anche Wanokuni un vero e proprio paradiso pirata dove suo figlio Yamato sarà lo shogun.

Ovviamente Yamato non ha la minima intenzione di seguire i piani del padre dato che il suo sogno è di salpare per il mondo, e per questo sul finale di capitolo la si vede arrabbiata con il padre per le sue dichiarazioni. La vedremo davvero in ciurma al fianco di Rufy? Intanto l'editor di ONE PIECE si è commosso per il prossimo capitolo.